Ілюстративне фото

Чоловік, який раніше "замовляв" напад на дружину, досі на свободі. Є припущення, що він міг втекти за кордон

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

7 серпня у Кам'янському вбили 28-річну Анастасію Чиженок. 36-річний чоловік Артем, з яким вона вже перебувала в процесі розлучення, прийшов побачитися з маленьким сином та застрелив її. Відомо, що раніше він вже нападав на неї та навіть замовляв її побиття.

Вбивство сталось майже два тижні тому. Проте наразі Артем Чиженок ще не затриманий. Вдалось лише знайти його авто: BMW X5 він залишив на лівому березі Кам'янського.

Куди міг втекти ймовірний вбивця? Колишній начальник Кам’янського та Криворізького районних управлінь поліції, а наразі військовий Сергій Лукашов поділився припущеннями. Він зазначив, що Чуженок у місті є відомим "офісником", який керує шахрайськими колцентрами. Раніше йому вже вдавалось уникати відповідальності.

Подруга загиблої стверджує, що тоді Артем хотів розправитися з Анастасією чужими руками. Тоді на крики збіглися сусіди. Зрозумівши, що "довести справу до кінця" не вдалося, злочинець втік. Вбив жінку вже сам Артем, коли прийшов поспілкуватися з сином.

Навіть коли Анастасія зверталась до поліції після того, як на неї напали та побили, Чуженок, який був організатором, не отримав навіть підозри. Лукашов припускає, що він міг мати зв'язки в правоохороних органах.

Лукашов, посилаючись на інформацію власних джерел, стверджує, що Артему допомогли втекти за кордон попри заборону на виїзд чоловіків під час воєнного стану.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Кам'янському у квартирі знайшли тіло молодої жінки. Правоохоронці почали розшук чоловіка, який міг був до чого причетний. Згодом стало відомо, що вбивству 28-річної жінки передували побиття та погрози.