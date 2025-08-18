фото: Днепропетровская областная прокуратура

Прокуратура Кривого Рога восстановила государственные права почти на 72 га лесных земель после выявления нарушений при их регистрации

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Прокуратура Кривого Рога добилась возврата государству около 72 гектаров земель лесного фонда. Незаконное изъятие участков было обнаружено во время проверки территории Апостоловской громады.

Как установило следствие, часть земель после инвентаризации незаконно зарегистрировали как коммунальную собственность, нарушив требования земельного законодательства. Эти действия привели к фактическому изъятию участков из лесного фонда.

Чтобы восстановить права государства, окружная прокуратура подала иски в суд. Четыре из них были удовлетворены в полном объеме.

В июне 2025 года решение суда исполнено на практике. Почти 72 гектара лесохозяйственных земель возвращены в государственную собственность, что позволило сохранить их правовой статус и предотвратить незаконное использование.

