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16 июля 2025, 12:05

Оккупанты уничтожают урожай в Донецкой области: уже сгорело более 170 гектаров пшеницы

16 июля 2025, 12:05
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фото: Донецкая ОВА
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В Донецкой области продолжается уборка урожая ранних зерновых, однако украинские аграрии вынуждены работать под постоянной угрозой обстрелов со стороны российских войск

Об этом сообщает Донецкая ОВА, передает RegioNews.

С начала года в области произошло 28 пожаров на сельхозземлях и агропредприятиях, из которых 25 — из-за прямых попаданий дронов, снарядов или обломков боеприпасов.

Уже уничтожены 178 гектаров пшеницы, что является серьезной потерей для продовольственной безопасности региона, подчеркнули в ОВА.

"В условиях опасности, рискуя собственной жизнью аграрии и спасатели - работники Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Донецкой области прилагают максимум усилий по сохранению хлеба от пожаров", - говорится в сообщении администрации.

Напомним, на этой неделе россияне обстреляли Харьковщину. В Купянском районе горела пшеница на поле в селе Шевченково.

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