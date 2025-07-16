Оккупанты уничтожают урожай в Донецкой области: уже сгорело более 170 гектаров пшеницы

фото: Донецкая ОВА

В Донецкой области продолжается уборка урожая ранних зерновых, однако украинские аграрии вынуждены работать под постоянной угрозой обстрелов со стороны российских войск

Об этом сообщает Донецкая ОВА, передает RegioNews.

С начала года в области произошло 28 пожаров на сельхозземлях и агропредприятиях, из которых 25 — из-за прямых попаданий дронов, снарядов или обломков боеприпасов.

Уже уничтожены 178 гектаров пшеницы, что является серьезной потерей для продовольственной безопасности региона, подчеркнули в ОВА.

"В условиях опасности, рискуя собственной жизнью аграрии и спасатели - работники Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Донецкой области прилагают максимум усилий по сохранению хлеба от пожаров", - говорится в сообщении администрации.

Напомним, на этой неделе россияне обстреляли Харьковщину. В Купянском районе горела пшеница на поле в селе Шевченково.