19 серпня 2025, 21:55

Ризик екологічної катастрофи: у Дніпрі висихає озеро

19 серпня 2025, 21:55
Фото з відкритих джерел
В Амур-Нижньодніпровському районі висихає озеро Куряче. Що саме стало причиною цього, наразі невідомо

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У соцмережах місцеві жителі почали ділитися фотографіями, як озеро виглядає зараз. Відомо, що це озеро знаходиться дуже близько до житлових масивів, і є важливою частиною міської екосистеми.

Через соцмережі місцеві жителі намагаються привернути увагу влади до критичної проблеми з водоймами. Люди просять чистити та відновлювати водойми, щоб врятувати ситуацію.

При цьому офіційної інформації щодо причин проблеми та рішення ще немає.

Нагадаємо, на Донеччині через російську агресію сталося 28 пожеж на сільгоспземлях та агропідприємствах. Внаслідок цього знищено 178 гектарів пшениці, що є серйозною втратою для продовольчої безпеки регіону.

