Мост на Днепропетровщине в критическом состоянии: ремонт обойдется более чем в миллиард гривен

В Павлограде Днепропетровской области завершили подготовку проектно-сметной документации для капитального ремонта путепровода в поселке Химзавод

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

О необходимости ремонта моста говорили уже давно, ведь он является важной транспортной развязкой города.

Однако стоимость работ оказалась значительной – ремонт обойдется более чем в 1 миллиард гривен (1 млрд 41,4 млн грн). Речь идет об объекте "Капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути станции Павлоград-1 по улице Победы".

Состояние моста в Павлограде. Фото: "Известно"

Мост находится в крайне заброшенном состоянии: дорожное покрытие разрушено, а на металлических конструкциях заметна коррозия.

"В перспективе планируется также отремонтировать старый мост по улице Днепровской в районе Будбазы, чтобы обеспечить альтернативный проезд", – отметил городской голова Павлограда Анатолий Вершина.

Он подчеркнул, что оба проекта имеют большое стратегическое значение для города, но чрезвычайно дорогостоящи.

Сейчас власти ищут возможности софинансирования, чтобы реализовать ремонтные работы.

