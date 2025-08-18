11:56  18 августа
В гостинице на Львовщине отравились 12 детей — их госпитализировали
08:53  18 августа
В Киеве взорвался камуфлированный автомобиль: водитель получил ранения
07:50  18 августа
На Кировоградщине мама случайно сбила свою 15-летнюю дочь: ребенок погиб
UA | RU
UA | RU
18 августа 2025, 14:50

Мост на Днепропетровщине в критическом состоянии: ремонт обойдется более чем в миллиард гривен

18 августа 2025, 14:50
Читайте також українською мовою
Фото: Відомо
Читайте також
українською мовою

В Павлограде Днепропетровской области завершили подготовку проектно-сметной документации для капитального ремонта путепровода в поселке Химзавод

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

О необходимости ремонта моста говорили уже давно, ведь он является важной транспортной развязкой города.

Однако стоимость работ оказалась значительной – ремонт обойдется более чем в 1 миллиард гривен (1 млрд 41,4 млн грн). Речь идет об объекте "Капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути станции Павлоград-1 по улице Победы".

Состояние моста в Павлограде. Фото: "Известно"

Мост находится в крайне заброшенном состоянии: дорожное покрытие разрушено, а на металлических конструкциях заметна коррозия.

"В перспективе планируется также отремонтировать старый мост по улице Днепровской в районе Будбазы, чтобы обеспечить альтернативный проезд", – отметил городской голова Павлограда Анатолий Вершина.

Он подчеркнул, что оба проекта имеют большое стратегическое значение для города, но чрезвычайно дорогостоящи.

Сейчас власти ищут возможности софинансирования, чтобы реализовать ремонтные работы.

Напомним, в Днепре завершают строительство подземной школы. Строительство объекта началось в мае 2024 года. Однако в процессе горсовету пришлось менять подрядчика и заказывать корректировку проекта. Стоимость такой подземной школы составляет более 87 миллионов гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
финансирование деньги мост Днепропетровская область ремонт Павлоград
72 гектара государственных лесных земель Кривого Рога возвращены после судебных решений
18 августа 2025, 14:05
Более 160 млн грн отмыли во время строительства Подольского моста в Киеве
18 августа 2025, 13:26
Все новости »
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
Кабмин предоставил на рассмотрение ВР законопроект о введении штрафов за нарушение комендантского часа
18 августа 2025, 16:51
В Донецкой области российский военный расстрелял мирного жителя
18 августа 2025, 16:39
Шабунин о законопроекте №11228-1: "Индульгенцию будут выписывать опричники СБУ"
18 августа 2025, 16:04
В Одесской области судили мужчину, который до смерти избил знакомого
18 августа 2025, 15:52
78-летняя женщина погибла под колесами поезда в Борисполе
18 августа 2025, 15:40
Четыре жителя Одессы организовали сеть магазинов с нелегальными табачными изделиями
18 августа 2025, 15:15
На Днепропетровщине посреди дороги развалился автомобиль
18 августа 2025, 15:00
Агентку ФСБ, собиравшую данные для атак на Дружковку, задержала СБУ
18 августа 2025, 14:45
Суд арестовал имущество бывшего вице-премьер-министра Чернышева
18 августа 2025, 14:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »