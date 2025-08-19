Фото: Национальная полиция Украины

Суд Днепропетровщины объявил приговор мужчине, который после бытового конфликта лишил жизни своего знакомого

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Каменском районе Днепропетровской области суд вынес приговор мужчине, застрелившему своего знакомого после конфликта. Трагическое событие произошло 10 ноября 2024 года в одном из местных населенных пунктов.

По данным следствия, между двумя мужчинами возникла ссора. После спора 33-летний житель поселка уехал домой и взял гладкоствольное ружье, которое незаконно хранил без разрешения. Он вернулся на место конфликта и произвел выстрел в 26-летнего оппонента. От полученных ранений потерпевший погиб на месте.

Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы

После преступления злоумышленник пытался скрыться, однако полицейские быстро установили его местонахождение и задержали. Оружие изъяли и направили на экспертизу. В ходе досудебного расследования собрали достаточно доказательств его причастности к убийству, после чего обвинительный акт был передан в суд.

Желтоводская окружная прокуратура поддержала публичное обвинение. Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство) и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы. В ходе процесса обвиняемый признал свою вину. Сейчас он находится под арестом.

Напомним, в Ровенской области правоохранители задержали жителя Запорожской области, который во время оккупации сотрудничал с российскими захватчиками. Впоследствии этот мужчина пытался вступить в ряды Вооруженных сил Украины, скрывая свое прошлое.