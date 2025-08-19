08:59  19 серпня
19 серпня 2025, 10:46

33-річний житель Кам’янського району засуджений до 10 років за вбивство знайомого

19 серпня 2025, 10:46
Фото: Національна поліція України
Суд Дніпропетровщини оголосив вирок чоловікові, який після побутового конфлікту позбавив життя свого знайомого

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Кам’янському районі Дніпропетровської області суд виніс вирок чоловікові, який застрелив свого знайомого після конфлікту. Трагічна подія сталася 10 листопада 2024 року в одному з місцевих селищ.

За даними слідства, між двома чоловіками виникла сварка. Після суперечки 33-річний житель селища поїхав додому та взяв гладкоствольну рушницю, яку незаконно зберігав без дозволу. Він повернувся на місце конфлікту та здійснив постріл у 26-річного опонента. Від отриманих поранень потерпілий загинув на місці.

Чоловіка засудили до 10 років позбавлення волі

Після злочину зловмисник намагався втекти, однак поліцейські швидко встановили його місцезнаходження та затримали. Зброю вилучили і направили на експертизу. Під час досудового розслідування зібрали достатньо доказів його причетності до вбивства, після чого обвинувальний акт передали до суду.

Жовтоводська окружна прокуратура підтримала публічне обвинувачення. Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) та призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. У ході процесу обвинувачений визнав свою провину. Зараз він перебуває під вартою.

Нагадаємо, на Рівненщині правоохоронці затримали мешканця Запорізької області, який під час окупації співпрацював з російськими загарбниками. Згодом цей чоловік намагався вступити до лав Збройних сил України, приховуючи своє минуле.

Дніпропетровська область Кам'янське умисне вбивство вирок суд злочин смерть кримінал
