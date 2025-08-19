Фото: ОВА

В ночь на 19 августа силы обороны сбили над Днепропетровщиной семь вражеских беспилотников

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Ночью в Никопольщине от российских атак страдали Никополь, Марганецкая, Покровская громады. Оккупанты били FPV-дронами и артиллерией. Пострадал мужчина, его госпитализировали.

В результате обстрелов возник пожар. Уничтожены парник и хозяйственная постройка, еще одна повреждена. Пострадали также многоквартирный и частный дома, и автомобиль.

На Синельниковщине под удар попала Васильковская громада. Россияне ударили беспилотниками. Загорелось здание учебного заведения.

На фото – Никопольщина.

Напомним, в ночь на 19 августа Россия нанесла массированный ракетный удар по Полтавской области. В результате атаки повреждены объекты энергетики, без света – более 1500 абонентов.