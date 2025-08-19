08:59  19 августа
Шутки с оружием: во Франковске полиция остановила авто из-за подозрительного предмета
07:58  19 августа
В Сумской области вражеский дрон попал в жилой дом: есть пострадавшие
07:55  19 августа
Убил и сам позвонил в полицию: на Житомирщине будут судить 19-летнего парня
19 августа 2025, 08:12

Россияне повредили на Днепропетровщине дома и учебное заведение, пострадал мужчина

19 августа 2025, 08:12
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

В ночь на 19 августа силы обороны сбили над Днепропетровщиной семь вражеских беспилотников

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Ночью в Никопольщине от российских атак страдали Никополь, Марганецкая, Покровская громады. Оккупанты били FPV-дронами и артиллерией. Пострадал мужчина, его госпитализировали.

В результате обстрелов возник пожар. Уничтожены парник и хозяйственная постройка, еще одна повреждена. Пострадали также многоквартирный и частный дома, и автомобиль.

На Синельниковщине под удар попала Васильковская громада. Россияне ударили беспилотниками. Загорелось здание учебного заведения.

На фото – Никопольщина.

Напомним, в ночь на 19 августа Россия нанесла массированный ракетный удар по Полтавской области. В результате атаки повреждены объекты энергетики, без света – более 1500 абонентов.

19 августа 2025
07 августа 2025
