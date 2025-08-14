14:29  14 августа
14 августа 2025, 15:08

Житель Запорожской области после работы на рашистов пытался мобилизоваться в ВСУ

14 августа 2025, 15:08
Фото: СБУ
В Ровенской области разоблачили жителя Запорожской области, который сотрудничал с оккупационными структурами РФ

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Мужчина приехал к родственникам в западную область, якобы для разрешения семейных дел, одновременно пытаясь избежать ответственности за коллаборационную деятельность.

По данным следствия, злоумышленник после оккупации Михайловского района поступил в местный "райотдел МВС РФ" и был назначен "патрульным". Ему выдали оружие, форменную одежду и удостоверение российского образца. На "должности" он выполнял задачи Кремля, в частности, преследовал участников движения сопротивления и контролировал предпринимателей, угрожая тем, кто отказывался сотрудничать, заключением в оккупационное отделение.

В июле этого года коллаборант выехал на подконтрольную Украине территорию как переселенец и предоставил в местный ТЦК недостоверные данные, чтобы избежать разоблачения. Правоохранители поэтапно документировали его преступления и задержали в госпитале, где он пытался скрыться под видом лечения.

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленник находится под арестом, ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, херсонский суд вынес приговор бывшему заместителю начальника исправительной колонии №90 за сотрудничество с оккупантами. Ему назначили до 14 лет лишения свободы за участие в создании "тюрьмы" для граждан на временно оккупированной территории.

