Фото: Днепропетровская областная прокуратура

В Синельниковском районе Днепропетровщины в результате ночной атаки дронами-камикадзе повреждено помещение местной школы

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

В ночь на 19 августа российские дроны-камикадзе атаковали Синельниковский район Днепропетровской области. Под удар попала Васильковская громада, где повреждено здание местной школы. Взрыв повлек за собой значительные разрушения в помещении учебного учреждения - выбиты окна, повреждены крыша, стены и перекрытия.

Согласно предварительной информации, пострадавших среди гражданских нет. Однако учебный процесс в поврежденном учреждении оказался под большим вопросом.

Последствия удара зафиксированы и документированы правоохранительными органами. Кадры с места происшествия демонстрируют масштабы разрушений и очередные доказательства целенаправленных атак России на гражданскую инфраструктуру региона.

Напомним, в течение суток войска рф обстреливали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. В Никополе, Марганецкой и Покровской громадах противник применил артиллерию и FPV-дроны. Ранения получил мужчина, его госпитализировали.

Повреждены многоквартирный и частный дома, а также автомобиль. По факту обстрелов прокуроры начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины как военное преступление.

Ранее сообщалось, в ночь на 19 августа силы обороны сбили над Днепропетровщиной семь вражеских беспилотников.