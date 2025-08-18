Міст на Дніпропетровщині у критичному стані: ремонт обійдеться у понад мільярд гривень

Фото: Відомо

У Павлограді Дніпропетровської області завершили підготовку проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту шляхопроводу на селищі Хімзавод

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Про необхідність ремонту мосту говорили вже давно, адже він є важливою транспортною розв'язкою міста.

Однак вартість робіт виявилася значною – ремонт обійдеться у понад 1 мільярд гривень (1 млрд 41,4 млн грн). Йдеться про об’єкт "Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії станції Павлоград-1 по вулиці Перемоги".

Стан мосту у Павлограді. Фото: "Відомо"

Міст перебуває у вкрай занедбаному стані: дорожнє покриття зруйноване, а на металевих конструкціях помітна корозія.

"У перспективі планується також відремонтувати старий міст по вулиці Дніпровській у районі Будбази, щоб забезпечити альтернативний проїзд", – зазначив міський голова Павлограда Анатолій Вершина.

Він підкреслив, що обидва проєкти мають велике стратегічне значення для міста, але є надзвичайно дороговартісними.

Наразі влада шукає можливості співфінансування, щоб реалізувати ремонтні роботи.

Нагадаємо, у Дніпрі завершують будівництво підземної школи. Будівництво об'єкту розпочалося у травні 2024 року. Однак, в процесі міськраді довелося змінювати підрядника і замовляти коригування проєкту. Вартість такої підземної школи становить понад 87 мільйонів гривень.