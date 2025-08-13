14:14  13 августа
13 августа 2025, 20:31

В одном из жилых массивов Днепра в канализационном колодце погиб мужчина

13 августа 2025, 20:31
Фото: Телеграмм/ХДнепр
Трагедия произошла на Запорожском шоссе, когда мужчина пытался самостоятельно устранить последствия аварии на водопроводе

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

На жилом массиве Тополь-3 произошло трагическое несчастье - мужчина погиб в канализационном колодце.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел во дворе на Запорожском шоссе. Мужчина решил самостоятельно перекрыть кран после аварии на водопроводе.

При попытке самостоятельно выполнить работу он залез в колодец и не смог выбраться.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и извлекли тело погибшего. На данный момент обстоятельства трагедии выясняют компетентные службы.

Ранее сообщалось, в модульном укрытии Кривого Рога на жилом массиве Заречный обнаружили тело женщины. По предварительным данным, на ее теле были признаки насильственной смерти, что стало поводом для начала следственных действий.

