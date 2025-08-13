14:14  13 серпня
В Україні з’явився новий вид комарів: їхній укус може призвести до паралічу
13:09  13 серпня
У Львові почали курсувати швейцарські трамваї
09:19  13 серпня
На Волині затримали 19-річну сутенерку
13 серпня 2025, 20:31

В одному з житлових масивів Дніпра в каналізаційному колодязі загинув чоловік

13 серпня 2025, 20:31
Фото: Телеграм/ХДніпро
Трагедія сталася на Запорізькому шосе, коли чоловік намагався самостійно усунути наслідки аварії на водопроводі

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У житловому масиві Тополя-3 сталося трагічне нещастя - чоловік загинув у каналізаційному колодязі.

За попередньою інформацією, інцидент стався у дворі на Запорізькому шосе. Чоловік вирішив самостійно перекрити кран після аварії на водопроводі.

Під час спроби самостійно виконати роботи він заліз у колодязь і не зміг вибратися.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та дістали тіло загиблого. Наразі обставини трагедії з’ясовують компетентні служби.

Раніше повідомлялося, у Кривому Розі в модульному укритті на житловому масиві Зарічний виявили тіло жінки. За попередніми даними, на її тілі були ознаки насильницької смерті, що вже стало приводом для початку слідчих дій.

Дніпро аварія водопровід люк каналізаційна шахта надзвичайний стан
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
