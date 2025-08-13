Фото: Телеграм/ХДніпро

Трагедія сталася на Запорізькому шосе, коли чоловік намагався самостійно усунути наслідки аварії на водопроводі

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У житловому масиві Тополя-3 сталося трагічне нещастя - чоловік загинув у каналізаційному колодязі.

За попередньою інформацією, інцидент стався у дворі на Запорізькому шосе. Чоловік вирішив самостійно перекрити кран після аварії на водопроводі.

Під час спроби самостійно виконати роботи він заліз у колодязь і не зміг вибратися.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та дістали тіло загиблого. Наразі обставини трагедії з’ясовують компетентні служби.

