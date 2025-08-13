14:14  13 августа
13 августа 2025, 18:59

В Черкасской области автомобиль столкнулся с электроопорой и опрокинулся: водитель погиб, пассажир в больнице

13 августа 2025, 18:59
Фото: полиция Черкасской области
В Звенигородском районе произошло смертельное ДТП. Один человек погиб, еще один госпитализирован

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

12 августа в селе Листвина водитель автомобиля "Skoda Octavia" не справился с управлением и выехал на обочину. Машина столкнулась с электроопорой и опрокинулась.

Автомобиль опрокинулся после столкновения с электроопорой

Согласно предварительным данным полиции, 51-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм управляющий транспортным средством скончался во время оказания медицинской помощи, а 47-летнего пассажира с повреждениями госпитализировали.

Водитель погиб на месте, пассажир госпитализирован с травмами

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Идет установление всех обстоятельств аварии.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине произошел наезд на несовершеннолетнюю. Водитель мотоцикла после ДТП скрылся с места происшествия, оставив 16-летнюю пострадавшую на обочине.

