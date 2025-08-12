Фото: Telegram/Свои.Кривой Рог

В модульном укрытии на жилом массиве Заречный нашли тело женщины с признаками насильственной смерти

Об этом сообщает "Свои. Кривой Рог", передает RegioNews.

В Кривом Роге в модульном укрытии на жилом массиве Заречное утром обнаружили тело женщины. Первыми заметили его уборщицы, которые пришли на работу убирать помещение. По их словам, на лице погибшей были заметны синяки, а волосы были вырваны. Предварительно женщине около 50 лет.

Обстоятельства смерти остаются неизвестными. На месте происшествия работают правоохранительные органы, которые проводят досмотр и выясняют все детали трагедии. Расследование продолжается, полиция обещает сообщить результаты после установления причин гибели.

