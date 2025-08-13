14:14  13 серпня
В Україні з’явився новий вид комарів: їхній укус може призвести до паралічу
13:09  13 серпня
У Львові почали курсувати швейцарські трамваї
09:19  13 серпня
На Волині затримали 19-річну сутенерку
UA | RU
UA | RU
13 серпня 2025, 18:10

На Дніпропетровщині п'яний водій мотоцикла збив 16-річну дівчину та втік з місця ДТП

13 серпня 2025, 18:10
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Дніпропетровської області
Читайте также
на русском языке

Навесні в селі Олексіївка Нікопольського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла, у якій постраждала 16-річна дівчина

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

14 березня водій наїхав на неповнолітню, яка йшла уздовж вулиці, після чого зник із місця події. Постраждалу госпіталізували з травмами.

Правоохоронці оперативно встановили особу кермувальника. Ним виявився 31-річний місцевий житель, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час огляду його будинку поліція виявила мотоцикл із пошкодженнями, що свідчили про наїзд на пішохода.

Мотоцикл з пошкодженнями після наїзду

Фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає порушення правил безпеки дорожнього руху особами в стані сп’яніння. Санкція статті включає до трьох років ув’язнення та заборону керувати транспортними засобами на термін від трьох до п’яти років.

12 серпня слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Розгляд справи відбуватиметься відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, 11 серпня в Івано-Франківській області сталося кілька дорожньо-транспортних пригод. У одній із них постраждав 16-річний підліток, який рухався вулицею на перехресті Миру та Чорновола в Косові.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Нікополь ДТП аварія підліток неповнолітня нетверезий водій алкоголь Дніпропетровська область
На трасі Луцьк - Львів комбайн смертельно травмував 59-річну велосипедистку
13 серпня 2025, 17:56
У Павлограді 4-річна дитина постраждала в аварії через нетверезого водія
13 серпня 2025, 14:50
Смертельна аварія в Кривому Розі: тіло 22-річного водія не могли деблокувати з авто
13 серпня 2025, 14:32
Всі новини »
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
На Черкащині автомобіль зіткнувся з електроопорою та перекинувся: водій загинув, пасажир у лікарні
13 серпня 2025, 18:59
Завтра в Україні буде найкомфортніша погода у Європі
13 серпня 2025, 18:41
СБУ оголосила в розшук чинного нардепа
13 серпня 2025, 18:09
На трасі Луцьк - Львів комбайн смертельно травмував 59-річну велосипедистку
13 серпня 2025, 17:56
Стали відомі деталі розмови Зеленського з Трампом та європейськими лідерами
13 серпня 2025, 17:55
Поліція встановлює обставини вибуху на Одещині
13 серпня 2025, 17:43
Рейдерське захоплення на узбережжі Дніпра: власнику завдано 14,6 млн грн збитків
13 серпня 2025, 17:32
У Тернополі хлопець здав у ломбард телефон знайомої
13 серпня 2025, 17:29
На Миколаїівщині судили військового, який кинув гранату в ТЦК
13 серпня 2025, 17:24
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Павло Казарін
Валерій Чалий
Всі блоги »