Навесні в селі Олексіївка Нікопольського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла, у якій постраждала 16-річна дівчина

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

14 березня водій наїхав на неповнолітню, яка йшла уздовж вулиці, після чого зник із місця події. Постраждалу госпіталізували з травмами.

Правоохоронці оперативно встановили особу кермувальника. Ним виявився 31-річний місцевий житель, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час огляду його будинку поліція виявила мотоцикл із пошкодженнями, що свідчили про наїзд на пішохода.

Фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає порушення правил безпеки дорожнього руху особами в стані сп’яніння. Санкція статті включає до трьох років ув’язнення та заборону керувати транспортними засобами на термін від трьох до п’яти років.

12 серпня слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Розгляд справи відбуватиметься відповідно до чинного законодавства.

