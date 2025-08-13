Министр иностранных дел Чехии во время визита в Днепр трижды скрывался в укрытии

иллюстративное фото: из открытых источников

Глава МИД Чехии Ян Липавский во время визита в Днепр провел переговоры с местными чиновниками, но вынужден был длительное время находиться в бомбоубежище

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Českej noviny.

Известно, что Липавский провел переговоры в Днепре с главой военной администрации Днепропетровской области Сергеем Лисаком и председателем областного совета Николаем Лукашуком . При этом первую часть переговоров они проводили в укрытии из-за объявленной воздушной тревоги.

Стороны обсудили послевоенное восстановление Украины в целом и Днепропетровщины, в частности.

Напомним, арт-объект с Днепропетровщины получил признание за границей. Речь идет об арт-объекте Point of Unity. Международное дизайнерское издание D5 Design Magazine посвятило ему обширный материал.