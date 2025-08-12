10:18  12 августа
12 августа 2025, 11:09

В Днепре мужчина из-за ревности ударил ножом в живот своего гостя

12 августа 2025, 11:09
фото: иллюстративное
Мужчина ножом ранил гостя, находившегося у него в гостях.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Полиция Днепра задержала 40-летнего мужчину по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений. Инцидент произошел из-за ревности к женщине - во время конфликта злоумышленник ударил ножом 39-летнего гостя в живот. Пострадавший был срочно госпитализирован для оказания медицинской помощи.

Полиция задержала подозреваемого

Сообщение об инциденте поступило 10 августа из дома по улице Роберта Лисовского. По вызову прибыла следственно-оперативная группа, которая выяснила, что ссора возникла внутри дома подозреваемого. Во время словесной перепалки он неожиданно схватил нож и нанес удар потерпевшему.

Оперативники полиции №1 Днепровского района совместно со специалистами уголовного анализа быстро разыскали и задержали нападающего в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Мужчине объявили о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. За это преступление ему грозит наказание до восьми лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, в Тернополе в больничном лифте произошел инцидент между двумя пациентами, завершившийся ножевым ранением. Выясняя отношения из-за долга, один из мужчин нанес другому серьезную травму, которая нуждалась в срочной операции.

криминал задержание Днепр ножевое ранение ревность телесные повреждения
