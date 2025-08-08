Фото из открытых источников

В Каменском по заказу днепровского художника была создана инсталляция. Это искусство привлекло внимание зарубежных экспертов в области дизайна

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Речь идет об арт-объекте Point of Unity. Международное дизайнерское издание D5 Design Magazine посвятило ему обширные материалы. По словам днепровского художника Николая Каблука, идея проекта зародилась в Днепре, а реализовали его в Каменском.

Он рассказал, что несколько недель назад команда уже направила инсталляцию на культовый ежегодный фестиваль Burning Man в пустыне Блэк-Рок. После этого появилась статья в популярном издании.

Таким образом, арт-объект из Днепропетровщины стал частью международной "культурной повестки дня".

Напомним, ранее в Днепре была установлена скульптура в честь украинских военных. Эта скульптура изображает сжатую руку, поднятую вверх. Это символ силы и единства.