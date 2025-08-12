07:28  12 августа
Во Львове женщину будут судить за убийство собственного сына
01:25  12 августа
В Черкасской области мужчина притворялся ветераном ради льгот
00:25  12 августа
Вступительная кампания-2025: какие самые популярные профессии среди абитуриентов
12 августа 2025, 08:50

В Днепре экс-правохранитель организовал два подпольных игровых заведения

12 августа 2025, 08:50
Фото: ГБР
Подозрения получили бывший правоохранитель и его гражданский подельник, которые обустроили в Днепре два нелегальных игровых зала

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

В двух помещениях фигуранты оборудовали комнаты, где установили компьютерную технику для игры на автоматах. Попасть в залы клиенты могли только по предварительной телефонной записи во избежание разоблачения. По данным следствия, ежемесячно организаторы получали до 300 тысяч гривен прибыли.

Во время обысков правоохранители изъяли игровые автоматы, системные блоки и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность.

Двое фигурантов подозреваются в незаконном проведении азартных игр по предварительному сговору (ч. 2 ст. 203-2 УК Украины). Еще три участника группы ранее пошли на сотрудничество со следствием и признали вину – их дела уже рассматривает суд.

Главный подозреваемый и раньше имел проблемы с законом: в марте 2025 года его задержали за продажу электронных сигарет с каннабисом, после чего он был уволен из правоохранительных органов. Это дело еще рассматривается в суде.

Напомним, в июле в Киеве правоохранители ликвидировали два нелегальных онлайн казино. Во время обысков изъяли компьютерную технику.

