13 серпня 2025, 11:29

Міністр закордонних справ Чехії під час візиту до Дніпра тричі ховався в укритті

13 серпня 2025, 11:29
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський під час візиту до Дніпра провів переговори з місцевими посадовцями, але змушений був тривалий час перебувати у бомбосховищі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на České noviny.

Відомо, що Ліпавський провів переговори в Дніпрі з головою військової адміністрації Дніпропетровської області Сергієм Лисаком та головою обласної ради Миколою Лукашуком. При цьому першу частину переговорів вони проводили в укритті через оголошену повітряну тривогу.

Сторони обговорили післявоєнне відновлення України в цілому і Дніпропетровщини зокрема.

Нагадаємо, арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном. Йдеться про арт-об'єкт Point of Unity. Міжнародне дизайнерське видання D5 Design Magazine присвятило йому великий матеріал.

Дніпро Лисак Сергій Петрович Лукашук Микола Васильович зустріч укриття Чехія
