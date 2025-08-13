Міністр закордонних справ Чехії під час візиту до Дніпра тричі ховався в укритті

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський під час візиту до Дніпра провів переговори з місцевими посадовцями, але змушений був тривалий час перебувати у бомбосховищі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на České noviny.

Відомо, що Ліпавський провів переговори в Дніпрі з головою військової адміністрації Дніпропетровської області Сергієм Лисаком та головою обласної ради Миколою Лукашуком. При цьому першу частину переговорів вони проводили в укритті через оголошену повітряну тривогу.

Сторони обговорили післявоєнне відновлення України в цілому і Дніпропетровщини зокрема.

Нагадаємо, арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном. Йдеться про арт-об'єкт Point of Unity. Міжнародне дизайнерське видання D5 Design Magazine присвятило йому великий матеріал.