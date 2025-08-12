Иллюстративное фото

В Кривом Роге судили женщину за оправдание российской агрессии. На суде она вину не признала

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

С марта 2022 по март 2023 женщина распространяла в российской соцсети публикации, которые оправдывали российскую агрессию против Украины. В частности она отрицала оккупацию Крыма, а также называла Харьков, Одессу и Николаев исторической территорией РФ.

На суде она вину не признала. Известно, что женщина переселенка, родом из Донецкой области. Женщина утверждала, что на работу она ходила без гаджетов, поэтому якобы ее устройствами мог кто-нибудь воспользоваться. В то же время на вопрос о политической ситуации в стране в судебном заседании женщина отвечать отказалась. Сказала, что считает это проступком, а не преступлением.

Суд назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили 61-летнего фаната РФ. В соцсетях он отрицательно высказывался против украинских военных. В частности, он хвалил российского диктатора Путина и мечтал об оккупации Киева.