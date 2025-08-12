07:28  12 августа
Во Львове женщину будут судить за убийство собственного сына
01:25  12 августа
В Черкасской области мужчина притворялся ветераном ради льгот
00:25  12 августа
Вступительная кампания-2025: какие самые популярные профессии среди абитуриентов
12 августа 2025, 02:15

Называла украинские города исторической территорией РФ: на Днепропетровщине судили фанатку России

12 августа 2025, 02:15
Иллюстративное фото
Читайте також
В Кривом Роге судили женщину за оправдание российской агрессии. На суде она вину не признала

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

С марта 2022 по март 2023 женщина распространяла в российской соцсети публикации, которые оправдывали российскую агрессию против Украины. В частности она отрицала оккупацию Крыма, а также называла Харьков, Одессу и Николаев исторической территорией РФ.

На суде она вину не признала. Известно, что женщина переселенка, родом из Донецкой области. Женщина утверждала, что на работу она ходила без гаджетов, поэтому якобы ее устройствами мог кто-нибудь воспользоваться. В то же время на вопрос о политической ситуации в стране в судебном заседании женщина отвечать отказалась. Сказала, что считает это проступком, а не преступлением.

Суд назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили 61-летнего фаната РФ. В соцсетях он отрицательно высказывался против украинских военных. В частности, он хвалил российского диктатора Путина и мечтал об оккупации Киева.

08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
07 августа 2025
