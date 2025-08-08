18:51  08 августа
В Херсоне оккупанты атаковали дроном ребенка
17:12  08 августа
Препятствовал мобилизации: "Свобода" отзовет своего депутата в Ровенской области
15:39  08 августа
В Закарпатье пограничника задержали во время получения взятки
08 августа 2025, 22:44

В Днепре бывшего "министра иностранных дел ДНР" приговорили к 15 годам заключения

08 августа 2025, 22:44
иллюстративное фото: из открытых источников
Александра Кофмана, который два года возглавлял "Министерство иностранных дел" в так называемой "ДНР", был приговорен к 15 годам лишения свободы за участие в террористической организации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на приговор Амур-Нижнеднепровского районного суда города Днепра.

По данным следствия, псевдоминистр координировал "внешнюю политику" фейковой республики и представлял ее в публичном пространстве.

Судили Кофмана заочно, поскольку он до сих пор живет на оккупированной части Донбасса и не являлся на вызовы в прокуратуру и суд. Интересы обвиняемого представлял защитник, назначенный государством.

Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепре местного жителя приговорили к 15 годам заключения за государственную измену. Человек собирал и передавал представителям российских спецслужб координаты стратегически важных объектов.

08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
07 августа 2025
