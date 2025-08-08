В Днепре бывшего "министра иностранных дел ДНР" приговорили к 15 годам заключения

иллюстративное фото: из открытых источников

Александра Кофмана, который два года возглавлял "Министерство иностранных дел" в так называемой "ДНР", был приговорен к 15 годам лишения свободы за участие в террористической организации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на приговор Амур-Нижнеднепровского районного суда города Днепра.

По данным следствия, псевдоминистр координировал "внешнюю политику" фейковой республики и представлял ее в публичном пространстве.

Судили Кофмана заочно, поскольку он до сих пор живет на оккупированной части Донбасса и не являлся на вызовы в прокуратуру и суд. Интересы обвиняемого представлял защитник, назначенный государством.

Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

