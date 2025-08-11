13:35  11 августа
11 августа 2025, 17:21

В Харькове будут судить женщину, которая "наводила" вражеские удары на военные объекты

11 августа 2025, 17:21
Фото: "Мнение"
В Харькове начинается судебное разбирательство в отношении 45-летней местной жительницы, которую обвиняют в содействии вражеским обстрелам горсовета

Об этом сообщает "Мнение", передает RegioNews.

По данным Харьковской областной прокуратуры, женщина передавала российским силам информацию о расположении подразделений Вооруженных сил Украины в городе.

Как сообщается, в августе 2022 года она зафиксировала позиции украинских военных в Харькове и передала эти данные пророссийскому Telegram-каналу. В апреле 2024 года ее деятельность способствовала подготовке удара по одному из структурных подразделений горсовета, где, по ее предположениям, находились украинские военные.

Кроме разведданных, женщина регулярно распространяла в соцсетях дезинформацию. Она преуменьшала ответственность россии за разрушение Харькова, оправдывала агрессию и поддерживала идеи "русского мира". Экспертиза подтвердила, что эти публикации содержали признаки оправдания вооруженной агрессии.

Подозреваемая была задержана по месту жительства, в настоящее время она находится под стражей. Следствие продолжается, материалы дела переданы в суд для рассмотрения.

Напоминаем, что в Кировоградской области задержали мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с фсб и передаче координат для удара дронами-камикадзе. Эта информация стала ключевой в расследовании масштабной атаки на Кропивницкий 28 июля, которая привела к значительным разрушениям в центре города.

