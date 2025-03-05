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05 марта 2025, 19:26

Ждет "освобождения" Киева и любит Путина: В Харькове разоблачили фаната РФ

05 марта 2025, 19:26
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Фото: прокуратура
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Правоохранители разоблачили 61-летнего харьковчанина, который был активным участником пророссийских чатов. Муж повторял тезисы русских пропагандистов

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили 61-летнего жителя Харькова. Оказалось, что он являлся активным участником пророссийских чатов в соцсети. Там он отрицательно высказывался о защитниках нашего государства. Также он заявлял, что именно Силы обороны атакуют гражданские объекты в Украине и повторял другие тезисы российских пропагандистов.

Мужчина, в частности, говорил о том, как он ждет "освобождения" Киева и хвалил российского диктатора Путина.

Напомним, ранее еще одного фаната Путина разоблачили в Херсоне. Сначала 55-летний мужчина был задержан из-за сбыта наркотиков. Однако потом выяснилось, что он одобряет российскую агрессию против Украины. В частности, у него была переписка со своим товарищем, который принимал участие в вооруженной агрессии против Украины. Несколько раз предатель передавал знакомому данные о перемещениях и возможном расположении в Херсоне сил и средств ВСУ.

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