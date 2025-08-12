Ілюстративне фото

У Кривому Розі судили жінку за виправдовування російської агресії. На суді вона провину не визнала

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

З березня 2022 по березень 2023 року жінка поширювала в російській соцмережі публікації, які виправдовували російську агресію проти України. Зокрема, вона заперечувала окупацію Криму, а також називала Харків, Одесу та Миколаїв історичною територією РФ.

На суді вона провину не визнала. Відомо, що жінка є переселенкою, родом з Донецькою області. Жінка стверджувала, що на роботу вона ходила без гаджетів, тому нібито її пристроями міг хтось скористатися. Водночас на запитання щодо політичної ситуації в країні в судовому засідання жінка відповідати відмовилась. Сказала, що вважає це проступком, а не злочином.

Суд призначив їй покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

