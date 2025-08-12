19:28  11 серпня
Україну накриє антициклон: якою буде погода 12 серпня
18:29  11 серпня
Стало відомо, де зараз арештована яхта Медведчука за 200 мільйонів доларів
14:49  11 серпня
Службовий пес допоміг затримати чотирьох чоловіків на кордоні з Румунією
12 серпня 2025, 02:15

Називала українські міста історичною територією РФ: на Дніпропетровщині судили фанатку Росії

12 серпня 2025, 02:15
Ілюстративне фото
У Кривому Розі судили жінку за виправдовування російської агресії. На суді вона провину не визнала

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

З березня 2022 по березень 2023 року жінка поширювала в російській соцмережі публікації, які виправдовували російську агресію проти України. Зокрема, вона заперечувала окупацію Криму, а також називала Харків, Одесу та Миколаїв історичною територією РФ.

На суді вона провину не визнала. Відомо, що жінка є переселенкою, родом з Донецькою області. Жінка стверджувала, що на роботу вона ходила без гаджетів, тому нібито її пристроями міг хтось скористатися. Водночас на запитання щодо політичної ситуації в країні в судовому засідання жінка відповідати відмовилась. Сказала, що вважає це проступком, а не злочином.

Суд призначив їй покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Харкові викрили 61-річного фаната РФ. У соцмережах він негативно висловлювався проти українських військових. Зокрема, він хвалив російського диктатора Путіна та мріяв про окупацію Києва.

зрада суд Дніпро
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
