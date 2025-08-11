На Днепропетровщине разоблачили сеть подпольных игорных заведений: среди организаторов – депутат

Фото: Национальная полиция

Правоохранители Днепропетровщины разоблачили группу лиц, организовавших масштабную сеть подпольных игорных заведений в пяти населенных пунктах области. Среди организаторов — депутат одного из районных советов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Указывается, что он подыскивал помещение в кафе и магазинах, организовывал установку игрового оборудования, контролировал финансовые потоки и прибыль.

К деятельности он привлек еще двух сообщников, отвечавших за техническую поддержку, инкассацию средств и логистику.

Во время обысков правоохранители обнаружили около 40 терминалов в Днепре, Каменском, Никополе, Самаре и Синельниково.

Также изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, планшет, наличные деньги, черновую бухгалтерию и автомобиль Opel Vivaro.

Компьютерно-техническая экспертиза подтвердила, что терминалы обеспечивали доступ к азартным играм.

Трем людям уже сообщили о подозрении.

Напомним, в Одессе вынесли приговор местному жителю, которого признали виновным в организации незаконного онлайн-казино. Мужчина получил 5 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, в Киеве правоохранители ликвидировали 2 нелегальных онлайн казино. Организаторам сообщили о подозрении.