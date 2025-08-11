На Днепропетровщине разоблачили сеть подпольных игорных заведений: среди организаторов – депутат
Правоохранители Днепропетровщины разоблачили группу лиц, организовавших масштабную сеть подпольных игорных заведений в пяти населенных пунктах области. Среди организаторов — депутат одного из районных советов
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Указывается, что он подыскивал помещение в кафе и магазинах, организовывал установку игрового оборудования, контролировал финансовые потоки и прибыль.
К деятельности он привлек еще двух сообщников, отвечавших за техническую поддержку, инкассацию средств и логистику.
Во время обысков правоохранители обнаружили около 40 терминалов в Днепре, Каменском, Никополе, Самаре и Синельниково.
Также изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, планшет, наличные деньги, черновую бухгалтерию и автомобиль Opel Vivaro.
Компьютерно-техническая экспертиза подтвердила, что терминалы обеспечивали доступ к азартным играм.
Трем людям уже сообщили о подозрении.
