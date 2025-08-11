Фото: иллюстративное

В Апостоловской громаде трагически завершилась жизнь 17-летнего парня, который воспитывался в приемной семье

Об этом сообщает "Твой Кривой Рог", передает RegioNews.

В Апостоловской громаде на Днепропетровщине обнаружили тело 17-летнего парня, покончившего с собой. Юноша воспитывался в приемной семье, а предварительной версией причин трагедии называют безответную любовь. Правоохранители продолжают расследование, чтобы установить все подробности инцидента.

Несовершеннолетний парень покончил жизнь самоубийством

Этот случай в который раз напоминает о важности поддержки молодежи в сложных жизненных ситуациях. Жизнь является самой ценной, поэтому в случае трудностей следует не молчать, а обращаться за помощью к близким, друзьям или специалистам. Помните – каждый человек важен, и поддержка может спасти жизнь.

Полиция работает над выяснением всех обстоятельств происшествия, а местная громада готовится оказать поддержку семье и близким погибшего подростка.

Ранее сообщалось, что на территории промзоны Кривого Рога местные жители нашли тело мужчины в неестественном положении. Полиция приступила к проверке обстоятельств его гибели, не исключая версию самоубийства.