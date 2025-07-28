Организовал подпольное онлайн-казино: в Одессе мужчина получил 5 лет тюрьмы
В Одессе вынесли приговор местному жителю, которого признали виновным в организации незаконного онлайн-казино
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.
По материалам территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области, 23-летнего мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы.
Следователи установили, что в течение года он обеспечивал работу подпольного игорного заведения в Хаджибейском районе города. В этом помещении клиентам предоставляли доступ к азартным играм в интернете. Вход в заведение был ограничен - попасть туда могли только лица, предварительно проверенные организаторами.
Для приема платежей от игроков обвиняемый использовал собственную банковскую карточку. Полученные средства частично передавал лицам, которые координировали деятельность нелегального бизнеса, оставляя себе часть денег в виде гонорара.
По информации правоохранителей, в ходе деятельности ему удалось легализовать около 500 тысяч гривен. Суд признал эти действия преступными и назначил наказание в виде реального срока заключения.
Ранее сообщалось, в Киеве правоохранители ликвидировали 2 нелегальных онлайн казино. В столице правоохранители ликвидировало два нелегальных онлайн казино. Организаторам сообщено о подозрении.