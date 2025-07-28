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28 июля 2025, 14:21

Организовал подпольное онлайн-казино: в Одессе мужчина получил 5 лет тюрьмы

28 июля 2025, 14:21
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Фото: иллюстративное
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В Одессе вынесли приговор местному жителю, которого признали виновным в организации незаконного онлайн-казино

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

По материалам территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области, 23-летнего мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы.

Следователи установили, что в течение года он обеспечивал работу подпольного игорного заведения в Хаджибейском районе города. В этом помещении клиентам предоставляли доступ к азартным играм в интернете. Вход в заведение был ограничен - попасть туда могли только лица, предварительно проверенные организаторами.

Подпольный игровой зал работал в жилом районе

Для приема платежей от игроков обвиняемый использовал собственную банковскую карточку. Полученные средства частично передавал лицам, которые координировали деятельность нелегального бизнеса, оставляя себе часть денег в виде гонорара.

По информации правоохранителей, в ходе деятельности ему удалось легализовать около 500 тысяч гривен. Суд признал эти действия преступными и назначил наказание в виде реального срока заключения.

Ранее сообщалось, в Киеве правоохранители ликвидировали 2 нелегальных онлайн казино. В столице правоохранители ликвидировало два нелегальных онлайн казино. Организаторам сообщено о подозрении.

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Одесса онлайн казино приговор БЭБ бизнес азартные игры уголовное дело
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