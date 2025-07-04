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04 июля 2025, 18:15

В Киеве правоохранители ликвидировали 2 нелегальных онлайн казино

04 июля 2025, 18:15
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фото: Бюро экономической безопасности
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В столице правоохранители ликвидировали два нелегальных онлайн казино. Организаторам сообщено о подозрении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

"В г. Киеве разоблачили и пресекли незаконную деятельность подпольных онлайн казино в Голосеевском и Деснянском районах столицы", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что жители столицы организовали работу двух незаконных игорных заведений без лицензий. Во время обысков была изъята компьютерная техника.

Злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа в размере от 170 000 до 850 000 грн.

Напомним, осенью на Киевщине разоблачили три незаконных игорных заведения.

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