В Киеве правоохранители ликвидировали 2 нелегальных онлайн казино
В столице правоохранители ликвидировали два нелегальных онлайн казино. Организаторам сообщено о подозрении
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
"В г. Киеве разоблачили и пресекли незаконную деятельность подпольных онлайн казино в Голосеевском и Деснянском районах столицы", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что жители столицы организовали работу двух незаконных игорных заведений без лицензий. Во время обысков была изъята компьютерная техника.
Злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа в размере от 170 000 до 850 000 грн.
Напомним, осенью на Киевщине разоблачили три незаконных игорных заведения.
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