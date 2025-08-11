13:35  11 серпня
На Львівщині горів приватний пансіонат для літніх людей
10:40  11 серпня
У Дніпрі зафіксували небезпечне "цвітіння" води
07:36  11 серпня
На Київщині собака напав на 9-річного хлопчика: поліція відкрила справу
UA | RU
UA | RU
11 серпня 2025, 15:07

На Дніпропетровщині викрили мережу підпільних гральних закладів: серед організаторів – депутат

11 серпня 2025, 15:07
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці Дніпропетровщини викрили групу осіб, які організували масштабну мережу підпільних гральних закладів у п'яти населених пунктах області. Серед організаторів — депутат однієї з районних рад

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що він підшуковував приміщення в кафе та магазинах, організовував встановлення грального обладнання, контролював фінансові потоки та прибуток.

До діяльності він залучив ще двох спільників, які відповідали за технічну підтримку, інкасацію коштів та логістику.

Під час обшуків правоохоронці виявили майже 40 терміналів у Дніпрі, Кам'янському, Нікополі, Самарі та Синельниковому.

Також вилучили мобільні телефони, ноутбуки, планшет, готівку, чорнову бухгалтерію та автомобіль Opel Vivaro.

Комп'ютерно-технічна експертиза підтвердила, що термінали забезпечували доступ до азартних ігор.

Трьом особам уже повідомлено про підозру.

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок місцевому жителю, якого визнали винним в організації незаконного онлайн-казино. Чоловік отримав 5 років в'язниці.

Раніше повідомлялося, у Києві правоохоронці ліквідували 2 нелегальні онлайн казино. Організаторам повідомлено про підозру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область гральний бізнес гральні заклади депутат поліція казино
На Дніпропетровщині знайшли повішеним 17-річного хлопця
11 серпня 2025, 13:32
На Дніпропетровщині 2-річний хлопчик втратив свідомість після укусу оси
11 серпня 2025, 12:38
У Дніпрі колишнього "міністра закордонних справ ДНР" засудили до 15 років ув’язнення
08 серпня 2025, 22:44
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Путін готовий залишити Херсон і Запоріжжя Україні, але є умова
11 серпня 2025, 16:35
На Дніпропетровщині припинили діяльність "медцентру", що продавав наркотики
11 серпня 2025, 16:28
У Києві в річці Десенка знайшли тіло потонулого чоловіка
11 серпня 2025, 16:07
На Закарпатті затримали іноземного туриста, який намагався незаконно потрапити до Словаччини
11 серпня 2025, 15:59
Олена Шуляк розповіла, як українцям отримати психологічну допомогу поруч із домом
11 серпня 2025, 15:44
Від ранку на Нікопольщині – п’ятеро постраждалих, у самому Нікополі - троє
11 серпня 2025, 15:36
На Житомирщині бухгалтер військової частини привласнив понад 800 тис. грн зарплатних коштів
11 серпня 2025, 15:11
Службовий пес допоміг затримати чотирьох чоловіків на кордоні з Румунією
11 серпня 2025, 14:49
Азербайджан виділяє $2 млн Міністерству енергетики для допомоги Україні
11 серпня 2025, 14:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Сергій Фурса
Всі блоги »