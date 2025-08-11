На Дніпропетровщині викрили мережу підпільних гральних закладів: серед організаторів – депутат

Фото: Національна поліція

Правоохоронці Дніпропетровщини викрили групу осіб, які організували масштабну мережу підпільних гральних закладів у п'яти населених пунктах області. Серед організаторів — депутат однієї з районних рад

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що він підшуковував приміщення в кафе та магазинах, організовував встановлення грального обладнання, контролював фінансові потоки та прибуток.

До діяльності він залучив ще двох спільників, які відповідали за технічну підтримку, інкасацію коштів та логістику.

Під час обшуків правоохоронці виявили майже 40 терміналів у Дніпрі, Кам'янському, Нікополі, Самарі та Синельниковому.

Також вилучили мобільні телефони, ноутбуки, планшет, готівку, чорнову бухгалтерію та автомобіль Opel Vivaro.

Комп'ютерно-технічна експертиза підтвердила, що термінали забезпечували доступ до азартних ігор.

Трьом особам уже повідомлено про підозру.

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок місцевому жителю, якого визнали винним в організації незаконного онлайн-казино. Чоловік отримав 5 років в'язниці.

Раніше повідомлялося, у Києві правоохоронці ліквідували 2 нелегальні онлайн казино. Організаторам повідомлено про підозру.