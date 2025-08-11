Фото: иллюстративное

В Самаровском районе 2-летний мальчик попал в больницу в критическом состоянии после укуса осы

Об этом сообщают в Facebook-сообществе "Самар", передает RegioNews.

В Самаровском районе 2-х летний мальчик оказался в критическом состоянии после укуса осы, что повлекло за собой серьезную аллергическую реакцию. По словам матери, ребенок был укушен за палец ноги, после чего у него началась рвота, а через десять минут он потерял сознание.

Фото: Facebook/Самар

На вызов быстро приехала бригада Самаровской станции экстренной медицинской помощи. Медики обнаружили у мальчика нарушение сознания и симптомы шока. Благодаря оперативным действиям – введению адреналина, кислородной терапии и инфузий – ребенка удалось стабилизировать и в сопровождении матери доставить в больницу в Днепре.

Специалисты отмечают, что даже один укус осы или другого насекомого может представлять серьезную опасность, особенно для маленьких детей. В случае подобных симптомов важно немедленно обращаться за медицинской помощью – звонить по телефону 103.

