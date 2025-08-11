13:35  11 августа
На Львовщине горел частный пансионат для пожилых людей
10:40  11 августа
В Днепре зафиксировали опасное "цветение" воды
07:36  11 августа
В Киевской области собака напала на 9-летнего мальчика: полиция открыла дело
11 августа 2025, 12:38

В Днепропетровской области 2-летний мальчик потерял сознание после укуса осы

11 августа 2025, 12:38
Фото: иллюстративное
В Самаровском районе 2-летний мальчик попал в больницу в критическом состоянии после укуса осы

Об этом сообщают в Facebook-сообществе "Самар", передает RegioNews.

В Самаровском районе 2-х летний мальчик оказался в критическом состоянии после укуса осы, что повлекло за собой серьезную аллергическую реакцию. По словам матери, ребенок был укушен за палец ноги, после чего у него началась рвота, а через десять минут он потерял сознание.

Фото: Facebook/Самар

На вызов быстро приехала бригада Самаровской станции экстренной медицинской помощи. Медики обнаружили у мальчика нарушение сознания и симптомы шока. Благодаря оперативным действиям – введению адреналина, кислородной терапии и инфузий – ребенка удалось стабилизировать и в сопровождении матери доставить в больницу в Днепре.

Специалисты отмечают, что даже один укус осы или другого насекомого может представлять серьезную опасность, особенно для маленьких детей. В случае подобных симптомов важно немедленно обращаться за медицинской помощью – звонить по телефону 103.

Ранее сообщалось, в селе Мишурин Рог Каменского района обнаружили случай бешенства у домашней кошки. Поэтому местные власти объявили карантинную зону с ограничениями на два месяца, чтобы не допустить распространения опасной болезни среди животных и людей.

08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
