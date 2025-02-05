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05 февраля 2025, 12:56

СБУ задержала подрывников ТЦК в Павлограде: кем оказались злоумышленники

05 февраля 2025, 12:56
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фото: СБУ
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Правоохранители задержали группу агентов РФ, 2 февраля взорвавших самодельное взрывное устройство возле здания ТЦК в Павлограде

Об этом сообщила прессслужба СБУ, передает RegioNews.

Злоумышленниками оказались трое мужчин в возрасте 21 и 22 лет, которые искали "легкие" заработки в телеграмм-каналах. Там их дистанционно завербовали представители российских спецслужб, предложив деньги в обмен на сотрудничество.

По инструкции от куратора один из фигурантов – житель Павлограда – самостоятельно сделал самодельное взрывное устройство (ред. СВП). Взрывчатка была начинена гвоздями и гайками для увеличения действия поражения во время детонации.

Еще два агента - жители Одесщины - приехали в Павлоград, где получили координаты тайника. Оттуда они забрали пакет со взрывчаткой и заложили ее у здания ТЦК.

Фигуранты также установили напротив объекта скрытую камеру видеонаблюдения, которая должна была фиксировать последствия теракта.

После этого оккупанты удаленно активировали СВП по вызову на мобильный телефон.

Правоохранители задержали фигурантов в своих домах, где они "залегли на дно" и ждали денег от оккупантов.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как известно, на прошлой неделе в разных городах Украины произошли взрывы у зданий ТЦК. Так, 2 февраля взрыв прогремел у здания ТЦК в Павлограде Днепропетровской области, а 1 февраля – в Ровно.

Кроме того, в городе Пирятин (Полтавская область) на АЗС напали на военнослужащего ТЦК . Это произошло, когда военнообязанных сопровождали в 199 учебный центр.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский призвал к полному и всестороннему расследованию нападений на военных и призвал наказать виновных.

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