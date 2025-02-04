Убийство сотрудника ТЦК: Украина проигрывает России не на фронте, а внутри страны

Относительно нападений на ТЦК…

Относительно нападений на ТЦК…

иллюстративное фото: из открытых источников

За последние дни мы стали с вами свидетелями трёх нападений – террористических актов, против сотрудников ТЦК.

Напомню, что 1 февраля в Полтавской области был застрелен сотрудник ТЦК, а в Ровно, у здания ТЦК прогремел взрыв, в результате чего погиб один человек, шестеро получили ранения. Вчера, 2 февраля, у здания ТЦК в Павлограде прогремел взрыв, вследствие чего ранения получил военком.

По этой хронологии событий можно говорить о спланированной акции террора, направленной на внутреннюю дестабилизацию в стране. Единственный выгод-получатель от этого – россия, использующая широкий спектр инструментов, от агентурных сетей и ИПСО, до полезных идиотов внутри самой Украины. При этом, все возможности россии манипулировать сознанием ряда украинцев, говорит о серьёзных внутренних, социально-общественных и системных проблемах.

По порядку.

Ни для кого не секрет, что на территории Украины продолжает оставаться существенная часть населения (гражданами я этих особ затрудняюсь называть) которые испытывают пророссийские настроения, откровенно сепаратистских взглядов. Эти персонажи себя ведут не так активно как в период до 2022 года, но по мере того как у них растёт ощущение безнаказанности за свои взгляды они смелеют, как в высказываниях, так и в действиях.

От рядового, до занимающего управленческие посты, эти персоналии увереннее используются кураторами, другие охотно идут на контакт со спецслужбами россии. Основная цель активизации агентурной сети – дестабилизация страны изнутри, по одному из нескольких сценариев, от катализации недовольства действующей властью, до противопоставления гражданских и военных. И кейс по ТЦК, ведущийся российскими отделами с 2022 года, сейчас выводят на уровень не выработки неприязни, недоверия, враждебности, а на уровень физического противостояния.

Кстати, напомню, что в прошлом, я каждый раз, когда попадал в водовороты дискуссий на тему легализации в Украине огнестрела для населения, всегда напоминал оппонентам, что в стране, где много сепаратистски и антиукраински настроенных субъектов, легализация даже короткоствола представляет опасность. Думаю, пояснять не нужно почему?

ИПСО.

С 2023 года российская агентура внутри Украины, а так же за пределами нашей страны, сбежавшие за рубеж представители сепаратистских партий и карманные лидеры общественного мнения, регулярно проводили и проводят до сих пор, вбросы против военных. Особое место в дискредитации силовых структур занимали сотрудники ТЦК.

Я сейчас абсолютно никого не выгораживаю, но ряд видеоматериалов, с участием ТЦК, которые создавали общественный резонанс, имели предысторию, полностью бы изменившую восприятие происходящего, но это всегда было уже потом… ИПСО, дискредитация и манипуляция, для того и таковые, чтобы вырывать из контекста важное манипулятору. На этих вырванных из контекста материала и формировалась первичный фундамент, а затем вопрос времени, когда доля негатива к ТЦК на основе таких вбросов начнёт достигать реакционной отметки.

Отсутствие действенных наказаний, в отношении авторов такого контента, привело к тому, что на сегодняшний день в дискредитации военных может принять участие не только персоналия, сбежавшая из страны за границу, но и наши местные отщепенцы общества.

Итак, отсутствие действенного наказания, а не банальное извинение на камеру, которое выеденного яйца не стоит, привело к успешности кейса по дискредитации людей в пикселе.

Полезные идиоты.

Не агенты кремля, не сепаратисты, не адепты руцкого мира, а просто идиоты. К сожалению, у нас их довольно много, как среди населения, незнакомого с элементарным критическим мышлением, так в высоких кабинетах, делающие популистские, хайповые заявления, не дружащие со здравым смыслом. Например, упразднить ТЦК и отправить всех сотрудников на фронт, таким образом, якобы, решив вопросы мобилизации…

Правда, охотники за хайпом, никогда не покажут статистику, сколько в ТЦК сотрудников прошли уже войну. Сколько побывало в мясорубке год, два, а сколько с 2014 не вылезал из зоны АТО, в 2022-м встречал российские колонны под Харьковом, Бучей, защищал Гостомель и получил в первые же дни ранение, которое не позволяет больше активно служить и теперь - ТЦК. Вообще, сколько с ранениями, травмами, сколько с инвалидностью и так далее. Нет, не расскажут… Зато словить хайп за хвост, который будет поддержан другими полезными идиотами, уже в народных массах, это всегда, пожалуйста!

И вправду, разогнать это ТЦК к чёртовой матери и всех на фронт!

Это лишь только один пример того, как популистские инициативы, подыгрывают целям врага, дестабилизации ситуации в стране изнутри. А потому, мы удивляемся, почему под постом о роспуске ТЦК и убийстве сотрудника ТЦК сотни и тысячи лайков, причём не ботов, а вполне реальных людей, живущих в Украине, работающих в крайне интересных организациях, где люди с такими взглядами просто не должны находиться.

То есть, сепаратист, террорист, агент кремля и полезный идиот, должны быть, по сути, приравнены друг к другу, по степени ответственности?

Моё мнение – да.

Кризис.

Мы переживаем системный кризис в обществе, когда работа российской пропагандистской, информационной машины, достигла своей цели – вызывает недоверие к военным среди гражданского населения.

Отрицать этот кризис – только лишь усугублять его. Да, у ТЦК много внутренних проблем и периодически они решаются, в том числе задержаниями и судами. В иных случаях, любой гражданин, в отношение которых были применены противоправные действия, мог воспользоваться услугами юриста, и есть показательные примеры успешности таких разбирательств. Вот только петлять всё время промеж струек не получится, поскольку всё это не решает главной, глобальной проблемы, которую стараются многие в тыловой Украине не замечать.

Воевать, так или иначе, но придётся всем. Украине необходима милитаризация общества, критически запаздывающая с 2022 года.

Мы можем до бесконечности бороться с агентурой внутри страны, хотя как по мне, основной момент, в 2022 году, упущен. Мы можем до бесконечности бороться с фейками и российскими ИПСО. Мы можем до бесконечности ставить на место полезных идиотов.

Но всё это будет бессмысленно без системной работы по милитаризации общества.

До тех пор пока одна часть Украины будет жить со скрытыми мечтами о русском мире, колбасе по 2,20 и голубом огоньке; другая часть упорно не замечать войну, погрузившись в свой мир розовых единорогов; а третья свято верить в мир с российскими оккупантами, мы так и будем проигрывать россии, но не на фронте, а внутри своей страны.