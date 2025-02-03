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03 февраля 2025, 21:30

В Ровно агенты РФ готовили теракт

03 февраля 2025, 21:30
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Фото: СБУ
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Злоумышленники планировали убить стражей порядка и рядовых граждан

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Правоохранители предотвратили теракт в Ровно. Выяснилось, что два агента российской спецслужбы готовили взрыв вблизи районного управления полиции.

Агенты окупантов собирались оставить у здания замаскированное в сумочке взрывное устройство. Взорвать его они планировали с помощью вызова на мобильный телефон, подключенный к СВП.

Теракт должен произойти, когда поблизости предшествовало много правоохранителей, а сами агенты врага были недалеко. Таким образом, россияне хотели убить как можно больше защитников правопорядка и рядовых граждан, и сразу исполнителей - как лишних свидетелей. Предателей задержали "на горячем", когда они пытались установить взрывчатку.

"Фигурантами оказались двое 19-летних молодых людей, которые искали "быстрые" заработки на телеграмм-каналах. По прибытии в Ровно они получили от оккупантов геолокацию схрона, из которого забрали СВП для совершения теракта", - рассказали правоохранители.

Теперь злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Киеве задержали 22-летнюю агентку РФ. Она планировала устроить теракт у здания Службы безопасности Украины. Правоохранители задержали его. У нее в сумке нашли самодельную взрывчатку.

Также сообщалось, что в Днепре задержали "минировщика". Мужчина угрожал взорвать мосты в городе. Правоохранители все проверили и не нашли взрывчатку. Мужчина, который дал ложное сообщение, был задержан.

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