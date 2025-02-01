10:01  01 февраля
Фото и видео последствий удара по многоэтажке в Полтаве
02:14  01 февраля
В Запорожской области правоохранители передали для ВСУ контрафактные сигареты
10:56  01 февраля
Массированная атака дронов на Запорожье: что известно
UA | RU
UA | RU
01 февраля 2025, 12:44

В Пирятине застрелили военнослужащего ТЦК: подробности

01 февраля 2025, 12:44
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В городе Пирятин Полтавской области 1 февраля на АЗС произошло нападение на военнослужащего Полтавского РТЦК и СП

Об этом сообщила пресс-служба Командования Сухопутных войск, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел на автозаправочной станции в Пирятине во время сопровождения военнообязанных в 199 учебный центр.

Неизвестный мужчина в серой балаклаве и пиксельных брюках подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и СП, угрожая охотничьим ружьем, потребовал отдать оружие. Получив отказ, преступник выстрелил в военнослужащего. В результате тяжелого ранения солдат погиб на месте.

После нападения злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных.

Как стало известно RegioNews , убийцу оперативно задержали. В военного ТЦК стрелял житель Полтавщины 1984 рождения. Его сообщник – житель Полтавы 1988 года рождения.

Решается вопрос по сообщению фигурантам о подозрениях и избрании им мер.

Напомним, у сечян в Харькове двое мужчин и женщина напали на бус сотрудников ТЦК.

Также мы сообщали, что в Днепре мужчина нанес ножевое ранение. сотруднику ТЦК

Полтавская область нападение АЗС ТЦК
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
22-летняя российская агентка готовила теракт в центре Киева
01 февраля 2025, 13:24
В Полтаве из-под завалов достали тело женщины и еще живого мужчины
01 февраля 2025, 12:09
Аварийные отключения света отменены
01 февраля 2025, 11:45
В Украине ввели новые лимиты на денежные переводы
01 февраля 2025, 11:14
Массированная атака дронов на Запорожье: что известно
01 февраля 2025, 10:56
В Генштабе рассказали о ситуации на фронте
01 февраля 2025, 10:36
Фото и видео последствий удара по многоэтажке в Полтаве
01 февраля 2025, 10:01
Россияне обстреляли Харьков: погибла женщина
01 февраля 2025, 09:24
Армия РФ потеряла за сутки на фронте более 1400 солдат
01 февраля 2025, 09:06
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Все публикации »
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Юрий Чевордов
Все блоги »