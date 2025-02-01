В Пирятине застрелили военнослужащего ТЦК: подробности

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В городе Пирятин Полтавской области 1 февраля на АЗС произошло нападение на военнослужащего Полтавского РТЦК и СП

Об этом сообщила пресс-служба Командования Сухопутных войск, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел на автозаправочной станции в Пирятине во время сопровождения военнообязанных в 199 учебный центр.

Неизвестный мужчина в серой балаклаве и пиксельных брюках подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и СП, угрожая охотничьим ружьем, потребовал отдать оружие. Получив отказ, преступник выстрелил в военнослужащего. В результате тяжелого ранения солдат погиб на месте.

После нападения злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных.

Как стало известно RegioNews , убийцу оперативно задержали. В военного ТЦК стрелял житель Полтавщины 1984 рождения. Его сообщник – житель Полтавы 1988 года рождения.

Решается вопрос по сообщению фигурантам о подозрениях и избрании им мер.

Напомним, у сечян в Харькове двое мужчин и женщина напали на бус сотрудников ТЦК.

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