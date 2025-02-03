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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский призвал к полному и всестороннему расследованию нападений на военных и призвал наказать виновных

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, "насилие в отношении военнослужащих - недопустимо".

Он отметил, что за короткое время в Полтавской, Ровенской и Днепропетровской области пострадали и погибли военнослужащие ВСУ.

"На Полтавщине во время исполнения воинского долга от рук убийцы погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который проходил службу в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. В Ровно военнослужащие ВС Украины получили ранения в результате подрыва злоумышленником взрывного устройства. Еще один взрыв прогремел на территории РТЦК" и СП в Павлограде Днепропетровской области. Один из пострадавших в Ровно находится в тяжелом состоянии.

Главнокомандующий подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны защита государства невозможна без мер мобилизации. Говорит, в ВСУ делают все, чтобы в ходе мобилизационных мер не допускать случаев нарушения прав человека.

Как известно, Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый также осудил случаи убийств военнослужащих территориальных центров комплектования. Он призвал к "жесткой реакции".

Напомним, 1 февраля в Полтавской области правоохранители задержали мужчину, который убил военного ТЦК из охотничьего оружия в городе Пирятин. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Также в тот день в Ровенском ТЦК раздался взрыв. Известно об одном погибшем человеке, шестеро получили ранения.

Еще один взрыв прогремел на территории РТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области.