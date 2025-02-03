09:34  02 февраля
Командование Сухопутных войск ВСУ призвало к "жесткой реакции" на убийства военных ТЦК
07:05  03 февраля
На вооружение ВСУ поступили FPV-дроны "Громило"
12:43  02 февраля
В колонии в Полтавской области пытали и убивали заключенных
UA | RU
UA | RU
03 февраля 2025, 09:55

Сырский жестко отреагировал на серию нападений на ТЦК: что сказал Главнокомандующий ВСУ

03 февраля 2025, 09:55
Читайте також українською мовою
фото: novynarnia
Читайте також
українською мовою

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский призвал к полному и всестороннему расследованию нападений на военных и призвал наказать виновных

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, "насилие в отношении военнослужащих - недопустимо".

Он отметил, что за короткое время в Полтавской, Ровенской и Днепропетровской области пострадали и погибли военнослужащие ВСУ.

"На Полтавщине во время исполнения воинского долга от рук убийцы погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который проходил службу в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. В Ровно военнослужащие ВС Украины получили ранения в результате подрыва злоумышленником взрывного устройства. Еще один взрыв прогремел на территории РТЦК" и СП в Павлограде Днепропетровской области. Один из пострадавших в Ровно находится в тяжелом состоянии.

Главнокомандующий подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны защита государства невозможна без мер мобилизации. Говорит, в ВСУ делают все, чтобы в ходе мобилизационных мер не допускать случаев нарушения прав человека.

Как известно, Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый также осудил случаи убийств военнослужащих территориальных центров комплектования. Он призвал к "жесткой реакции".

Напомним, 1 февраля в Полтавской области правоохранители задержали мужчину, который убил военного ТЦК из охотничьего оружия в городе Пирятин. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Также в тот день в Ровенском ТЦК раздался взрыв. Известно об одном погибшем человеке, шестеро получили ранения.

Еще один взрыв прогремел на территории РТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области.

убийство военные наказание мобилизация ТЦК Сырский Александр
Взрыв возле ТЦК в Павлограде: что известно
02 февраля 2025, 22:28
Убийство работника ТЦК в Полтавской области: появились новые подробности
02 февраля 2025, 15:30
Взрыв в здании Ровенского областного ТЦК: погиб человек
01 февраля 2025, 17:34
Все новости »
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
В Тернопольской области строго наказали военного, который ушел в СЗЧ
03 февраля 2025, 10:59
Во время пожара в частном доме в Харькове погиб мужчина
03 февраля 2025, 10:55
В Ивано-Франковской области разоблачили схему переправки уклонистов через горы
03 февраля 2025, 10:40
В ТРЦ в центре Харькова подростки устроили массовую драку: полиция проводит проверку
03 февраля 2025, 10:32
За сутки ВСУ ликвидировали 1300 оккупантов, — Генштаб
03 февраля 2025, 10:25
На Днепропетровщине в результате взрыва пострадал мужчина
03 февраля 2025, 10:20
Оккупанты обстреляли два района Днепропетровщины: ранен гражданский
03 февраля 2025, 09:40
Россияне атаковали Харьковщину дронами и КАБами: повреждено учебное заведение
03 февраля 2025, 09:37
Ночью россияне запустили по Украине более 70 ударных дронов: как отработала ПВО
03 февраля 2025, 09:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Все публикации »
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Юрий Чевордов
Все блоги »