В Харьковской области разоблачили псевдоволонтеров, работавших на врага

фото: Харьковская областная прокуратура

Мужчина и его сожительница собирали для россиян информацию о местах дислокации украинских военных и техники

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокуратура, передает RegioNews.

Выдавая себя за зооволонтеров, которые заботятся о бездомных животных, подозреваемые объезжали местность якобы в поиске заброшенных домашних любимцев. Чтобы отвести от себя подозрения, мужчина и женщина даже обустроили на территории собственного домовладения приют для собак.

На самом деле они выискивали, где находится личный состав Сил обороны, места стационарного лечения раненых украинских защитников.

Пару завербовал их знакомый, куратор по Харьковскому направлению. В настоящее время он находится на временно оккупированном востоке Украины и сотрудничает с российской военной разведкой. Именно ему подозреваемые как своему непосредственному куратору посылали собранные сведения.

Правоохранители задержали подозреваемых по месту жительства. В ходе санкционированных обысков изъяты мобильные телефоны с доказательствами их противоправной деятельности.

В настоящее время им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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