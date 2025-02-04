Фото: СБУ

Правоохранители задержали 5 приспешников врага в разных регионах. В частности, в Днепропетровской и Хмельницкой областях, а также в Ровно

Об этом сообщает Служба Безопасности Украины, передает RegioNews.

В Днепропетровской области задержали 40-летнюю женщину. Она планировала поджечь военный пикап ВСУ, а также 3 релейных шкафа на железной дороге. Такие "задания" она получала от россиян через соцсети. К "работе" она приобщила своего 17-летнего сына и его одноклассника.

В Ровно "на горячем" задержали 17-летнего студента колледжа, поджегшего авто ВСУ. Эта машина была на боевых задачах на фронте, и в Ровно ее пригнали для техобслуживания.

В Хмельницкой области задержана 34-летняя местная жительница Шепетовки. Она подожгла помещение городского совета. Женщина разбила окно на первом этаже админздания, а затем бросила внутрь бутылку с зажигательной смесью.

Все задержанные получили следующие подозрения:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).

Напомним, в Запорожье задержали троих полиев авто военных. Они уничтожали транспорт ВСУ по указаниям агентов российских спецслужб. В период с 18 по 23 января предатели подожгли три автомобиля украинских защитников в Днепровском районе города.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковской области разоблачили поджигателя авто. Оказалось, что он вместе с несовершеннолетним сообщником поджигали автомобили подразделений ВСУ в одном из районов Прикарпатья. За преступления они получали денежное вознаграждение – 40 тысяч гривен за одно авто. Сейчас один из подозреваемых уже под стражей.