Взрыв в здании Ровенского областного ТЦК: погиб человек
В субботу, 1 февраля, в Ровно произошел взрыв в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)
Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.
Событие произошло сегодня в 16:15.
Известно об одном погибшем лице, еще шестеро получили ранения.
Следственно-оперативная группа, работники СБУ и другие экстренные службы работают на месте происшествия.
Напомним, 1 февраля в городе Пирятин, что в Полтавской области застрелили военнослужащего ТЦК. Инцидент произошел на автозаправочной станции в Пирятине во время сопровождения военнообязанных в 199 учебный центр.
Также известно, что полиция задержала злоумышленников несколько часов.
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