Взрыв в здании Ровенского областного ТЦК: погиб человек

фото: Национальная полиция

В субботу, 1 февраля, в Ровно произошел взрыв в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.

Событие произошло сегодня в 16:15.

Известно об одном погибшем лице, еще шестеро получили ранения.

Следственно-оперативная группа, работники СБУ и другие экстренные службы работают на месте происшествия.

Напомним, 1 февраля в городе Пирятин, что в Полтавской области застрелили военнослужащего ТЦК. Инцидент произошел на автозаправочной станции в Пирятине во время сопровождения военнообязанных в 199 учебный центр.

Также известно, что полиция задержала злоумышленников несколько часов.