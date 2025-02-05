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05 лютого 2025, 12:56

СБУ затримала підривників ТЦК у Павлограді: ким виявилися зловмисники

05 лютого 2025, 12:56
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фото: СБУ
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Правоохоронці затримали групу агентів РФ, які 2 лютого підірвали саморобний вибуховий пристрій біля будівлі ТЦК у Павлограді

Про повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зловмисниками виявилося троє чоловіків віком 21 і 22 роки, які шукали "легкі" заробітки в телеграм-каналах. Там їх дистанційно завербували представники російських спецслужб, запропонувавши гроші в обмін на співпрацю.

За інструкцією від куратора один із фігурантів ‒ мешканець Павлограда ‒ самостійно зробив саморобний вибуховий пристрій (ред. СВП). Вибухівка була начинена цвяхами та гайками для збільшення дії ураження під час детонації.

Ще двоє агентів - мешканці Одещини - приїхали до Павлограда, де отримали координати схованки. Звідти вони забрали пакет із вибухівкою та заклали її поблизу будівлі ТЦК.

Фігуранти також встановили напроти об’єкта приховану камеру відеоспостереження, яка мала фіксувати наслідки теракту.

Після цього окупанти віддалено активували СВП через виклик на мобільний телефон.

Правоохоронці затримали фігурантів у своїх помешканнях, де вони "залягли на дно" і чекали на гроші від окупантів.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як відомо, минулого тижня в різних містах України трапилися вибухи біля будівель ТЦК. Так, 2 лютого вибух пролунав біля будівлі ТЦК у Павлограді Дніпропетровської області, а 1 лютого - в Рівному.

Окрім того, в місті Пирятин (Полтавська область) на АЗС напали на військовослужбовця ТЦК. Це сталося, коли військовозобов'язаних супруводжували до 199 навчального центру.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський закликав до повного та всебічного розслідування нападів на військових та закликав покарати винних.

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