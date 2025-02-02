Взрыв возле ТЦК в Павлограде: что известно
У здания ТЦК в Павлограде Днепропетровской области вечером 2 января произошел взрыв
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Около 18:40 сдетонировал неустановленный предмет. В результате взрыва получил мужчина.
Как рассказали в областном ТЦК и СП, его состояние врачи оценивают как легкое.
На месте происшествия работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства и причины инцидента.
Напомним, 1 февраля в городе Ровно произошел взрыв в ТЦК и СП. Погиб один человек, еще шестеро получили ранения.
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