фото: полиция

У здания ТЦК в Павлограде Днепропетровской области вечером 2 января произошел взрыв

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Около 18:40 сдетонировал неустановленный предмет. В результате взрыва получил мужчина.

Как рассказали в областном ТЦК и СП, его состояние врачи оценивают как легкое.

На месте происшествия работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства и причины инцидента.

Напомним, 1 февраля в городе Ровно произошел взрыв в ТЦК и СП. Погиб один человек, еще шестеро получили ранения.