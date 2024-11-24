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Ситуация с отоплением в Кривом Роге остается сложной. Почти тысяча домов, больницы и учебные заведения в городе еще без отопления. Компания, которая обеспечивает город теплом, связывает эти проблемы, в частности, с мобилизацией

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу АО "Криворожская теплоцентраль".

В общей сложности в городе 130 тысяч потребителей остаются без теплоснабжения.

В компании напомнили, что в марте этого года суд арестовал счета Криворожской ТЭЦ из-за многомиллионных долгов предприятия. Эти задолженности продолжали накопиться еще с 1998г. Из-за арестов счетов компания потеряла возможность своевременно проводить ремонтные работы. Что и явилось одной из причин несвоевременного подключения к отоплению.

Также в компании отмечают, что возникли проблемы из-за мобилизации. Предприятию испытывает острый дефицит квалифицированных кадров, также с кадровым голодом столкнулись и подрядные организации, привлеченные к ремонтам.

Еще одна из причин – последствия подрыва Каховской ГЭС летом 2023 года. В результате этой катастрофы долгое время тепловые сети оставались без воды. Коррозия повредила и так изношенные трубы.

Страдает система отопления Кривого Рога и из-за обстрелов критической инфраструктуры.

Криворожская ТЦ обещает завершить подключение всех потребителей к теплу в срок до 8 декабря 2024 года.

Напомним, утром 21 ноября российские войска нанесли ракетные удары по городу Днепр. В результате атаки есть разрушения, возникли пожары. Пострадали два человека.

ПВО сбила шесть ракет, которыми Россия атаковала Днепр.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар по Днепру. Он подтвердил, что Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету.

Также днем 21 ноября российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Среди пострадавших – двое подростков. В общей сложности пострадали более 30 человек.