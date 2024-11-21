В результате ударов по Днепру и Кривому Рогу пострадали 34 человека

фото: Сергей Лысак/Telegram

В результате российских обстрелов сегодня, 21 ноября, на Днепропетровщине пострадали 34 человека

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В частности, трое пострадавших в Днепре, еще 31 человек – в Кривом Роге.

Глава ОВА также уточнил данные о последствиях удара по Кривому Рогу. Там 9 поврежденных многоквартирных домов, 3 админздания, почта, магазин, линия электропередач.

Ликвидация последствий российских ударов продолжается.

Напомним, сегодня утром, 21 ноября, российские войска нанесли ракетные удары по городу Днепр.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний ракетный удар по Днепру. Он подтвердил, что Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету.

Также днем 21 ноября российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Среди пострадавших – двое подростков. Ранее сообщалось, что пострадали 26 человек.