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21 ноября 2024, 09:33

ПВО сбила 6 ракет Х-101, которыми Россия атаковала Днепр

21 ноября 2024, 09:33
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Сегодня утром, 21 ноября, российские войска атаковали город Днепр ракетами разных типов. Силы ПВО сбили шесть из девяти вражеских ракет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что враг избивал по предприятиям и критической инфраструктуре города.

"В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены шесть ракет Х-101. По другим ракетам - без существенных последствий", - говорится в сообщении.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Воздушные силы призывают граждан не медлить сигналами воздушной тревоги. Медийщикам и блогерам напомнили, что опасно распространять информацию о боевой работе Вооруженных Сил Украины.

Напомним, сегодня утром, 21 ноября, российские войска нанесли ракетные удары по городу Днепр. В результате атаки есть разрушения, возникли пожары.

Впоследствии стало известно, что в результате ракетной атаки повреждено здание центра реабилитации людей с инвалидностью. Из-за обстрелов в Днепре разрушена котельная.

РФ война Днепр атака ПВО ракетный удар Воздушные силы
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