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21 ноября 2024, 10:44

Из-за ракетной атаки на Днепр пострадали два человека, — ОВА

21 ноября 2024, 10:44
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В результате ракетной атаки на Днепр сегодня утром, 21 ноября, пострадали по меньшей мере два человека. Есть разрушения гражданской инфраструктуры

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По обновленным данным, из-за атаки повреждено промышленное предприятие и два частных дома. Возникли пожары, их потушили.

"Пострадали, предварительно, два человека. 57-летнему мужчине помощь оказали на месте. 42-летняя женщина – госпитализирована", — говорится в сообщении.

Сергей Лысак уточнил, что во время утреннего удара был поврежден центр реабилитации для людей с инвалидностью. Частично разрушена котельная, выбиты несколько десятков окон. К счастью, люди не пострадали.

Кроме того, есть разрушение в гаражном кооперативе. На месте прилета возник пожар. Изувечены девять гаражей.

На местах чрезвычайных ситуаций работают коммунальные службы.

Напомним, сегодня утром, 21 ноября, российские войска нанесли ракетные удары по городу Днепр. В результате атаки есть разрушения, возникли пожары.

Как известно, ПВО сбила 6 ракет Х-101, которыми Россия атаковала Днепр.

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