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24 листопада 2024, 10:57

Понад 100 тисяч людей у Кривому Розі залишаються без опалення: проблеми пов'язують з мобілізацією

24 листопада 2024, 10:57
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фото: one.kr.ua
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Ситуація з опаленням у Кривому Розі залишається складною. Майже тисяча будинків, лікарні та навчальні заклади у місті досі без опалення. Компанія, яка забезпечує місто теплом, пов'язує ці проблеми, зокрема, з мобілізацією

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку АТ "Криворізька теплоцентраль".

Загалом у місті 130 тисяч споживачів залишаються без теплопостачання.

У компанії нагадали, що у березні цього року суд арештував рахунки Криворізької ТЕЦ через багатомільйонні борги підприємства. Ці заборгованості продовжували накопичитись ще з 1998 р. Через арешти рахунків компанія втратила можливість вчасно проводити ремонтні роботи. Що і стало однією з причин невчасного підключення до опалення.

Також у компанії зазначають, що виникли проблеми і через мобілізацію. Підприємству відчуває гострий дефіцит кваліфікованих кадрів, також з кадровим голодом зіткнулися і підрядні організації, які були залучені до ремонтів.

Ще одна з причин - наслідки підриву Каховської ГЕС влітку 2023 року. Внаслідок цієї катастрофи тривалий час теплові мережі залишалися без води. Корозія пошкодила і так зношені труби.

Страждає система опалення Кривого Рогу і через обстріли критичної інфраструктури.

Криворізька ТЦ обіцяє закінчити підключення усіх споживачів до тепла в термін до 8 грудня 2024 року.

Нагадаємо, вранці 21 листопада російські війська завдали ракетних ударів по місту Дніпро. Внаслідок атаки є руйнування, виникли пожежі. Постраждали двоє людей.

ППО збила шість ракет, якими Росія атакувала Дніпро.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар по Дніпру. Він підтвердив, що Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету.

Також вдень 21 листопада російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Серед постраждалих – двоє підлітків. Загалом постраждали понад 30 людей.

інфраструктура опалення Кривий Ріг опалювальний сезон мобілізація
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