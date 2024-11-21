Россияне ударили ракетами по Днепру: разрушено предприятие, возникли пожары
Сегодня утром, 21 ноября, российские войска нанесли ракетные удары по городу Днепр. В результате атаки есть разрушения, возникли пожары
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
"С раннего утра агрессор массированно атаковал область. Информация о последствиях уточняется. На данный момент известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе произошло два пожара", — говорится в сообщении.
Сергей Лысак добавил, что ночью российская армия била из артиллерии и РСЗО "Град" по Никопольщине - райцентру, Покровской и Красногригорьевской общинах. К счастью, люди не пострадали.
Напомним, накануне российская армия нанесла ракетный удар по городу Прилуки на Черниговщине, пострадал мужчина.
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