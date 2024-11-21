05:05  21 ноября
Трое погибших, есть раненые: на Николаевщине мужчины подорвались на российских боеприпасах
03:30  21 ноября
Узнал об измене: в Харькове пенсионер зарезал свою 47-летнюю жену
07:40  21 ноября
Не хотели умирать за Путина: на Харьковщине пограничники взяли в плен двоих оккупантов
UA | RU
UA | RU
21 ноября 2024, 07:43

Россияне ударили ракетами по Днепру: разрушено предприятие, возникли пожары

21 ноября 2024, 07:43
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня утром, 21 ноября, российские войска нанесли ракетные удары по городу Днепр. В результате атаки есть разрушения, возникли пожары

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"С раннего утра агрессор массированно атаковал область. Информация о последствиях уточняется. На данный момент известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе произошло два пожара", — говорится в сообщении.

Сергей Лысак добавил, что ночью российская армия била из артиллерии и РСЗО "Град" по Никопольщине - райцентру, Покровской и Красногригорьевской общинах. К счастью, люди не пострадали.

Напомним, накануне российская армия нанесла ракетный удар по городу Прилуки на Черниговщине, пострадал мужчина.

РФ война пожар обстрелы Днепр предприятие Лысак Сергей Петрович ракетный удар разрушения
РФ обстреляла пригород Краматорска: погиб 11-летний мальчик, ранены его сестра и дедушка
21 ноября 2024, 00:35
Оккупанты атаковали Никопольщину артиллерией и дронами-камикадзе
20 ноября 2024, 21:17
Из-за бомбардировок Донецкой области пострадали трое мирных жителей
20 ноября 2024, 16:20
Все новости »
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
Россия вывела в Черное море много ракетоносителей "Калибров"
21 ноября 2024, 08:14
В Киеве и четырех областях применили экстренные отключения света
21 ноября 2024, 07:58
Не хотели умирать за Путина: на Харьковщине пограничники взяли в плен двоих оккупантов
21 ноября 2024, 07:40
Россияне "национализируют" земли украинцев на временно оккупированной Луганщине, – ЦНС
21 ноября 2024, 07:10
Танки, ББМ и станции РЕБ: контрразведчики СБУ уничтожили 67 единиц тяжелого вооружения оккупантов
21 ноября 2024, 06:33
Трое погибших, есть раненые: на Николаевщине мужчины подорвались на российских боеприпасах
21 ноября 2024, 05:05
В Ровенской области автомобиль насмерть переехал пешехода: водитель сбежал
21 ноября 2024, 04:20
Узнал об измене: в Харькове пенсионер зарезал свою 47-летнюю жену
21 ноября 2024, 03:30
Пограничники уничтожили российских штурмовиков вблизи Серебрянского леса
21 ноября 2024, 02:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Все публикации »
Сергей Иванов
Виктор Трегубов
Данило Мокрик
Все блоги »