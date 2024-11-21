Россияне атаковали Кривой Рог: частично разрушено админздание, есть пострадавшие

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В четверг, 21 ноября, российские военные атаковали Кривой Рог на Днепропетровщине

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В результате удара частично разрушено админздание. Повреждены две жилые двухэтажки.

Известно о двух пострадавших. Это 32-летний мужчина и 24-летняя женщина. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Информация еще уточняется.

Напомним, утром 21 ноября российские войска нанесли ракетные удары по Днепру. В результате атаки есть разрушения, возникли пожары. Пострадали не менее двух человек.

Также был поврежден центр реабилитации для людей с инвалидностью.

Спасатели показали последствия ракетных обстрелов Днепра.