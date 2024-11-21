Россияне атаковали Кривой Рог: частично разрушено админздание, есть пострадавшие
В четверг, 21 ноября, российские военные атаковали Кривой Рог на Днепропетровщине
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
В результате удара частично разрушено админздание. Повреждены две жилые двухэтажки.
Известно о двух пострадавших. Это 32-летний мужчина и 24-летняя женщина. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
Информация еще уточняется.
Напомним, утром 21 ноября российские войска нанесли ракетные удары по Днепру. В результате атаки есть разрушения, возникли пожары. Пострадали не менее двух человек.
Также был поврежден центр реабилитации для людей с инвалидностью.
Спасатели показали последствия ракетных обстрелов Днепра.
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