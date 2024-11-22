Удар по Кривому Рогу: количество раненых выросло до 32

фото: ГСЧС

В результате российского удара по Кривому Рогу 32 человека получили ранения, в том числе двое детей

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

"До 32 выросло количество пострадавших от удара, из них 2 детей", – рассказал он.

По его данным, в больницах находятся 12 человек, в том числе один ребенок.

"Двое взрослых в тяжелом состоянии. Всем оказывается вся необходимая помощь", – отметил Вилкул.

Напомним, днем 21 ноября российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Среди пострадавших – двое подростков.